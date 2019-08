Un milliardaire israélien jugé pour corruption en Guinée

Le milliardaire israélien Beny Steinmetz et deux de ses collègues vont être jugés en Suisse pour avoir prétendument payé 10 millions de dollars US en pots-de-vin en Guinée pour obtenir des permis d'exploitation minière, indiquent les procureurs.



Une déclaration du procureur genevois, Claudio Mascotto, indique que les paiements avaient été promis en 2005, trois ans avant la mort du président Lansana Conte, rapporte l'agence de presse Reuters.



Ils sont accusés de s'organiser pour que les pots-de-vin soient versés à l'une des épouses de M. Conte "pour éliminer un concurrent et faire attribuer le contrat de droits miniers dans la région du Simandou à Beny Steinmetz Group Resources".



Selon l'AFP, le procureur affirme que les pots-de-vin ont été versés en partie sur des comptes bancaires suisses.



Le magnat et son entreprise Beny Steinmetz Group Resources ont déjà nié tout acte répréhensible dans cette affaire.



En février de cette année, les autorités guinéennes ont levé les accusations de corruption portées contre M. Steinmetz et son entreprise après avoir renoncé à leurs droits sur les réserves de minerai de fer de Simandou.



Mais le procureur de Genève a poursuivi ses enquêtes.