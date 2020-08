Un million de cas de coronavirus enregistrés en Afrique

Une action "agressive et audacieuse" est nécessaire alors que les cas de coronavirus en Afrique franchissent le cap du million, selon l'organe de l'Union africaine (UA) chargé de la lutte contre la pandémie.



Selon cet organisme, l'Afrique du Sud - où les tests sont de plus en plus pratiqués - représente plus de la moitié des cas.



Le manque de données en Tanzanie est une "préoccupation" pour l'UA.



Selon les experts, le manque de tests complets dans toute l'Afrique signifie que la véritable étendue de la pandémie n'est pas connue.



La Tanzanie, par exemple, n'a pas publié de chiffres depuis des semaines et au début du mois de juillet, son ministre de la santé a déclaré que le virus "se dirigeait vers une fin".



"Nous continuons à tendre la main à la Tanzanie, mais nous n'avons pas les bonnes réponses", a déclaré à la BBC Dr John Nkengasong, le directeur du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) de l'Union africaine.

Dans l'ensemble du continent, plus de 22 000 personnes sont mortes avec Covid-19 et près de 690 000 personnes se sont rétablies, comme le montrent les chiffres.



Un peu plus de huit millions de tests ont été effectués, mais Dr Nkengasong a déclaré qu'au moins 13 millions de tests auraient dû être pratiqués.

Le premier cas de coronavirus en Afrique a été confirmé en Égypte en février - trois semaines après l'Europe, et deux mois après le début de l'épidémie en Chine en décembre.



Où sont les points chauds de l'Afrique ?

Les deux pays qui comptent le plus grand nombre de cas sont l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ils représentaient 75 % de tous les nouveaux cas signalés à la mi-juillet.



L'Afrique du Sud est le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas et de décès, et représente plus de la moitié de tous les cas en Afrique.



Qu'est-ce qui est fait ?

Les nations africaines ont été félicitées pour avoir adopté des mesures de prévention et de lutte plus rapidement que d'autres parties du monde.



Mais on s'inquiète de l'insuffisance des tests, et le CDC Afrique admet qu'il faudrait développer ces tests en même temps que le dépistage.



Le Dr Nkengasong a déclaré qu'un autre risque était la "lassitude des communautés" où les gens se lassent des messages de prévention.



"Nous savons que le port constant de masques aidera à remédier à cette situation", a-t-il ajouté.



Un vaccin contre le coronavirus développé par l'université d'Oxford et testé en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et au Brésil et semble être sûr pour déclencher une réponse immunitaire.



Mais il est encore trop tôt pour savoir si cela suffit à offrir une protection et des essais de plus grande envergure sont en cours.



Le CDC Afrique surveille de près le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Ethiopie, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe, a déclaré Dr Nkengasong dans l'émission Newsday de la BBC.



Plus de 65% des 55 pays d'Afrique ont signalé moins de 5 000 cas, selon le CDC Afrique.