Un missile tiré par la Corée du Nord tombe dans la zone économique exclusive du Japon

Les autorités nippones et sud-coréennes dénoncent le lancement d'un missile balistique intercontinental.



Un projectile tiré ce jeudi par la Corée du Nord, est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon, a annoncé le ministère de la Défense nippon. Les autorités japonaises et la Corée du Sud suspectent le tir d'être un missile balistique intercontinental (ICBM), soit un missile d'une portée supérieure à 5500 km.



"Nos analyses indiquent que le missile balistique a volé pendant 71 minutes et est tombé vers 15h44 (heure locale) dans la zone économique exclusive, dans la mer du Japon, à environ 150 km à l'ouest de la péninsule d'Oshima", a déclaré le numéro deux du ministère de la Défense Makoto Oniki.





Pas de dégâts déclarés

Il a précisé que le ministère de la Défense japonais n'avait reçu aucune information faisant état de dégâts causés à des navires ou des avions, qualifiant cependant ce tir de "menace sérieuse" pour la sécurité du Japon.



"Au moment où le monde fait face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Corée du Nord poursuit ses tirs qui aggravent unilatéralement les provocations contre la communauté internationale, ce qui est absolument impardonnable", a déclaré Makoto Oniki.