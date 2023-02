Un passager piqué par un scorpion en plein vol Dakar-Nantes

C'est un vol dont il se souviendra. Xavier, 46 ans, rentrait du Sénégal en avion samedi 25 février, direction Nantes, lorsqu'il a été piqué par un scorpion qui s'était glissé dans son sac, raconte Ouest-France. Heureusement pour lui, un biologiste s'est manifesté parmi les passagers et a pu lui administrer les premiers soins. Xavier a ensuite été pris en charge par les pompiers dès son arrivée à l'aéroport, et emmené au CHU de Nantes pour des examens complémentaires.



La quadragénaire avait embarqué dans l'après-midi à bord d'un vol Dakar-Nantes. Pris de maux de tête, il fouillait dans son sac à la recherche d'un médicament, lorsqu'il a senti une « violente piqûre à un doigt », raconte son beau-père. Xavier dit avoir éprouvé une douleur vive et senti son cœur s'emballer. « À deux reprises. Je me suis vu partir », confesse-t-il.





Le scorpion confié à une association



Prévenu, le personnel de l'avion lance un appel par les haut-parleurs, à la recherche d'une « personne ayant des compétences médicales ». Un biologiste se manifeste alors et est en mesure d'administrer un anti-inflammatoire et un antidouleur à la victime. : « Dans ce genre de circonstances, témoigne ensuite le biologiste, autant que le venin du scorpion, c'est souvent le choc cardiaque qui peut être extrêmement grave pour des personnes fragiles ou âgées. »



Dès l'avion posé à l'aéroport de Nantes, Xavier a été pris en charge par les pompiers et transféré au CHU pour des examens. Il est désormais hors de danger. Le scorpion, également rescapé du vol, a été confié à l'association de protection de la faune sauvage INF-Faune. La piqûre de cet animal, assure l'association, est peu dangereuse pour un quadragénaire, mais aurait pu être fatale à un enfant ou une personne âgée.



Le Point