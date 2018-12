Une nièce du lutteur Ama Baldé arrêtée par la police pour avoir enlevé des enfants

Une nièce du lutteur Ama Baldé vient d’être mise aux arrêts par la police de Pikine. Elle est poursuivie pour ‘’enlèvement d’enfants". Elle est en train d’être entendue par les limiers, malgré le fait qu’elle ait demandé pardon, a révélé Seneweb



Ces enfants, victimes d’enlèvement, sont âgés entre 4 et 6 ans. La mise en cause aurait aussi dérobé les bijoux en or d’une fillette de 14 mois, très proche du promoteur de lutte Serigne Modou Niang.



La voleuse présumée les a invités dans un lieu inconnu pour demander pardon, mais c'était sans compter avec la détermination de leurs parents qui veulent tirer les choses au clair.



Source: Seneweb