Une première équipe médicale de la Croix-Rouge entre à Gaza depuis le début de la guerre

Une équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé vendredi une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).



Accompagnant un convoi humanitaire de plusieurs camions d'aide, cette équipe comprend plusieurs médecins spécialisés dans les blessures de guerre, selon le CICR.



Ils sont munis de matériel permettant de «soigner 1 000 à 5 000 personnes selon la gravité des blessures».



Il s'agit «d'un petit soulagement, mais ce n'est pas suffisant», a prévenu le directeur régional du CICR, Fabrizio Carboni. Cela va «aider à alléger la pression extrême qui repose» sur le personnel médical de Gaza. Mais «un accès sécurisé et soutenu pour l'aide humanitaire est urgent», a-t-il dit.



Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé vendredi que 7 326 personnes avaient été tuées et près de 19 000 autres blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.



Trois jours après le feu vert israélien obtenu par le président américain lors de sa visite en Israël, le premier convoi humanitaire est entré depuis l'Égypte le 21 octobre dans le petit territoire par le poste-frontière de Rafah, le seul à ne pas être contrôlé par Israël. Depuis, plusieurs convois ont été acheminés.



Mais c'est insuffisant, selon les organisations humanitaires qui alertent chaque jour sur la situation catastrophique à laquelle sont confrontés les quelque 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza soumis à un blocus total imposé par Israël après l'attaque sur son territoire le 7 octobre.



Vendredi, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a prévenu que Gaza avait un besoin urgent d'aide «significative et continue» d'aide humanitaire.