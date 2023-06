Une star de la Juventus réclame son départ, les plans du Real Madrid pour le mercato

Federico Chiesa veut quitter la Juve, le Real Madrid veut prolonger ses meilleures pépites, et Xavi réclame du changement au Barça, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Chiesa veut partir



Du côté de l’Italie, la Juventus et ses joueurs font réagir. En effet, Federico Chiesa fait la Une du Corriere dello Sport ce vendredi. Si on en croit le quotidien transalpin, l’international italien serait mécontent à Turin et aurait demandé à partir ! C’est pourquoi il est placé sur la liste des joueurs transférables par la Juventus. Reste maintenant à savoir s’il trouvera une nouvelle destination où poser ses valises.



Le Real veut garder ses jeunes pousses



Direction l’Espagne avec le Real Madrid qui fait les gros titres des journaux. AS nous dévoile le plan de la Casa Blanca pour s’assurer un avenir radieux. Il s’agit de prolonger ses meilleurs jeunes éléments pour les conserver.



Depuis plusieurs années, le club mise notamment ses recrutements sur la jeunesse, et il faut maintenant s’assurer qu’ils resteront longtemps.



C’est le cas pour Tchouameni, Camavinga, Valverde ou encore Militão ! Mais le club semble très tranquille sur ses dossiers, d’après AS. Point positif, toujours selon le quotidien, la valeur de ses joueurs a augmenté depuis qu’ils ont été achetés par le Real Madrid.



Xavi veut se renforcer rapidement



Toujours en Espagne, Xavi fait la Une de Sport. Après la décision de Messi de signer à Miami, l’entraîneur du Barça n’y va pas par quatre chemins et met la pression à ses dirigeants. « Il faut acheter », réclame Xavi.



Le Catalan ajoute aussi qu’il faut trouver un remplaçant à Sergio Busquets mais également un attaquant supplémentaire… Bref Xavi veut des renforts et il ne semble pas prêt à patienter très longtemps.