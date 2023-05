Une trêve entre Israël et Gaza après cinq jours de guerre et 35 morts

Israël assure qu'il continuera de « se défendre »

À Gaza, Tariq Salmi, porte-parole du Jihad islamique, a mis en garde Israël contre « toute action stupide ou assassinat de commandants [...] de la résistance palestinienne », alors que Mohammad al-Hindi, responsable du département politique du Jihad islamique joint par téléphone au Caire a fait part d'un accord incluant un engagement d'Israël « à cesser de cibler des combattants ».« La réponse d'Israël à l'initiative égyptienne » signifie que « la réponse au calme sera le calme, et que si Israël est attaqué ou menacé, il continuera à faire tout ce qu'il doit faire pour se défendre », a indiqué un communiqué officiel israélien au nom de Tsachi Hanegbi, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Benyamin Netanyahu, sans confirmer le moindre accord.À Gaza, territoire sous blocus israélien depuis la prise de pouvoir du mouvement islamiste Hamas en 2007, le ministère de l'Intérieur a accusé Israël de concentrer ses frappes « sur des objectifs civils et des bâtiments résidentiels ».Depuis mardi, les affrontements entre Israël et Gaza ont coûté la vie à 34 Palestiniens. Côté israélien, une octogénaire a été tuée jeudi à Rehovot, dans le centre d'Israël.« Je suis profondément attristé par les pertes de vies humaines [...] y compris celles d'enfants et de femmes, causées par des frappes israéliennes et les tirs aveugles de roquettes vers Israël par le Jihad islamique et d'autres groupes », a déclaré l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, dans un communiqué. « J'appelle toutes les parties à respecter le cesse-le-feu » et « j'attends avec impatience le rétablissement de l'accès » de l'aide humanitaire à destination de Gaza, a-t-il ajouté.Fin donc de la confrontation jusqu'à la prochaine fois. Ce pourrait être dès jeudi prochain 18 mai, avec le défilé des drapeaux à Jérusalem.