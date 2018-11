Urgent-Assemblée : bagarre entre députés de la majorité et de l’opposition

L’Assemblée nationale est transformée en ce moment en un ring de boxe où députés de la majorité et de l’opposition se livrent à un combat acharné.

Après avoir publié la liste des orateurs et le temps qui leur est imparti, la présidente de séance, Ndèye Lissa Cissé a vivement été contestée par le chef de l’opposition parlementaire, Cheikh Abdou Bara Dolli Mbacké. Ce dernier est monté sur la table qu’il a même cassée pour empêcher que les débats ne démarrent. C’est alors que la bataille a éclaté et les coups ont commencé à pleuvoir de partout