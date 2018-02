Urgent-Marche dispersée RDC : un mort à Kinshasa

En République démocratique du Congo (RDC), les marches organisées, ce dimanche matin 25 février, à la sortie des messes, à l'appel du Comité laïc de coordination (CLC) ont été dispersées par les forces de l'ordre à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Des tirs de gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles ont été signalés. A Kinshasa, on signale un mort, un homme qui se trouvait dans une paroisse de Lemba et dont le décès a été constaté à l'hôpital. Il y a également deux blessés par balle. Manifestations dispersées également à Lubumbashi et à Kisangani.