VIOLENCE à ASCENDANT: Il frappe sa mère et traite son père de coureur de jupons

Après avoir fumé du Yamba avec ses amis, le jeune Bathie Fall a complètement disjoncté. Il est ensuite rentré à la maison où il a semé la terreur. Alors que sa mère était dans le salon en train de suivre la télé, son fils s’est introduit dans sa chambre pour voler comme à ses habitudes. Ceci pour avoir de quoi se procurer sa dose de drogue.



Lorsque la maman lui a demandé de quitter sa chambre, le jeune drogué s’est jeté sur elle en la rouant de coups. Elle a crié de toutes ses forces pour ameuter la famille et ses enfants ainsi que leur père sont venus la secourir. Barhie Fall a été bien bastonné par la maisonnée. Hélas, son père, qui tentait de le raisonner, s’est vu insulter par lui-même Bathie Fall qui l’a traité de coureur de jupons devant toute sa famille et les voisins. « Je n’ai pas de leçon à recevoir d’une personne comme toi qui passe tout son temps à draguer les jeunes filles du quartier », lui a balancé le fils indigne.



Bien qu’il ait reconnu les faits qui lui sont reprochés et présenté ses excuses à ses parents en demandant la clémence de la justice, il a été déféré au parquet.



Le Témoin