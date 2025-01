Vague d’indignations des patriotes suite à la nomination d'Aoua Ly Tall : El Malick Ndiaye se dit « fier » et appelle à la « patience »

ALHAMDULILAH ALA KULLI HAAL !



Depuis la nomination d'Aoua Tall comme nouveau membre de la CNRA, une vague d’indignations de la part de certains patriotes a enflé la toile et d'autres plateformes.Réagissant à la situation l’actuel président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a salué la maturité démocratique des Sénégalais et l’alerte dont ils font preuve concernant la gouvernance du pays. Toutefois, il appelle à la patience et surtout à faire confiance au tandem Sonko -Diomaye.« ALHAMDULILAH ALA KULLI HAAL ! Je suis entièrement satisfait pour deux choses, au moins :• La présence de dirigeants foncièrement patriotes, éclairés, justes et animés d'un amour sincère pour ce pays.• Un PEUPLE alerté, exigeant et attentif à la mise en œuvre du projet national, sans compromission aucune.Ces éléments sont des signes d'une maturité démocratique certaine. Nous pouvons être fiers, rassurés et retourner sereinement à nos activités. Faisons confiance au président de la République et au Premier ministre, pour le reste, tout en gardant patience. Ensemble, restons unis et solidaires pour un Sénégal souverain, juste et prospère », a-t-il posté.