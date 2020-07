Veille Tabaski 2020 : le Président Macky Sall gracie 674 personnes

Le président de la République, Macky Sall, a sacrifié à la tradition républicaine qui consiste à gracier des prisonniers à la veille de la fête de l’Eid El Alha, communément appelé Tabaski au Sénégal.



D’après un communiqué du ministère de la Justice, plus de 700 personnes ont bénéficié de la grâce présidentielle ce mercredi 29 juillet 2020. «A l'occasion de la Fête de la Tabaski, le Président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, a gracié six soixante-quatorze (674) personnes.Il offre ainsi à certains condamnés définitifs, une chance de resocialisation et de passer les fêtes avec leur famille», peut-on lire dans le document.



Les services du ministère dirigé par Me Malick Sall de préciser que : « La mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de réadaptation sociale, des personnes âgées de plus de soixante-cinq (65) ans, de grands malades et des mineurs».