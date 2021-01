Vent de malaise à l’UCAD: le Recteur et l’administration de la Faseg à couteaux tirés

Le torchon brûle entre le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et l’administration de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Faseg). Le Doyen et les présidents des départements de ladite faculté sont très en colère contre le Pr Amadou Aly Mbaye. Ils lui reprochent d’avoir recruté cinq (5) enseignants en violant toutes les procédures.



Selon L’As, après sa nomination, Pr Mbaye a pris la décision unilatérale de recruter cinq (5) enseignants sans l’avis des chefs de départements de Gestion et d’Economie, qui doivent normalement lancer un appel à candidature lorsqu’il s’agit pour leur faculté de procéder à un recrutement d’enseignement.



Le journal renseigne que les chefs des départements de la Faseg ont souligné au Recteur qu’il avait tort mais ils se sont heurtés à un refus de ce dernier de revenir sur sa décision. En guise de représailles, les chefs des départements ont « bloqué » l’entrée en service des 5 recrues du Recteur. Ce dernier de riposter en bloquant les salaires de cinq enseignants de la Faseg dont le recrutement a été validé par son prédécesseur.