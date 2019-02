Vidéo -À Sedhiou, Idrissa Seck rend hommage aux gendarmes tués

Le candidat de la coalition "Idy 2019", Idrissa Seck a rendu hommage aux gendarmes tués et a prié pour le repos de leurs âmes. Le candidat en a profité pour décliner son programme sur l'armée et la sécurité. Il a promis la valorisation et l'amélioration du traitement des forces de l'ordre.