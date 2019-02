Vidéo - De Médina à Petersen, Idy évoque Khalifa Sall et élimine l’idée d’un deuxième tour

Plus question d'aller au deuxième tour avec Macky Sall, selon le candidat de la coalition "Idy 2019". Selon l'ancien Premier ministre qui fait une "marche orange" dans les rues de la capitale, l'élection sera pliée dès le premier tour, vu la mobilisation et la déterminations dont les populations ont fait montre durant toute la campagne dans tous les coins du pays. Idrissa Seck a également évoqué "son ami et frère Khalifa Ababacar Sall" et récolté une salve d'applaudissements de la part des militants dakarois... Regardez !!!