Vidéo: Découvrez ce qui se passe à la Maison des esclaves à Gorée

Hier, j'ai visité Gorée pour une énième fois avec ma petite famille dans la chaloupe. Il y avait beaucoup de toubab (blancs) et cela ne pose jamais de problème. Nous avons fait comme d'habitude (achat de tickets ...) on était avec un Malien qui nous a dit que c'était sa première fois de venir à Gorée et qu'il souhaitait visiter la maison des esclaves. À 16h42, nous sommes à la maison des esclaves, mais impossibles pour nous de visiter car il y a soi-disant une visite privée et à ma grande surprise je vois le groupe de toubab venir ( voir vidéo).



Les autres malgré le nombre doivent donc attendre. Je me rapproche d'un guide et il me dit que ces gens ont payé pour visiter sans les autres. Mon frère cadet commençait à se chamailler avec eux car pour lui c'était injuste et les autres africains qui étaient là, disaient que nous Sénégalais étions des complexés



- Je trouve que ce groupe de toubab est une arrogance incroyable



- Gorée est un lieu de recueillement mais dès lors que l'argent est mis en avant ça pose problème



- Ceux qui gèrent ce musée sont des irresponsables



- Pendant cette période d'esclave c'était l'argent et la couleur de peau qui étaient mis en avant et non l'être humain.