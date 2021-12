Vidéo - Les adieux de Serigne Bassirou Gueye au Parquet: "mon remplaçant comblera mes erreurs"

Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a fait ses adieux jeudi à ses anciens collaborateurs. Entouré des différents substituts parmi lesquels Malick Sow, Aly Ciré Ndiaye pour ne citer que ceux-là, il a profité de l'occasion qui lui a été offerte pour les remercier de leur collaboration. D'un ton taquin, il a dit à ses anciens collaborateurs qu'un "procureur de la République qui a fait 8 ans de service doit céder la place".



Serigne Bassirou Gueye en a profité pour, a-t-il dit, se rattraper car c'est "un moment d'expression de gratitudes et de vis remerciements". En s’adressant à son successeur, Amady Diouf, il lui a prédit que « tout ira pour le mieux, pour le meilleur ».

« C’est avec beaucoup de satisfaction que je lui souhaite beaucoup de chance et une santé parfaite. Il comblera mes erreurs », a dit à propos de son successeur Serigne Bass. Regardez !



Selon lui, la légitimité administrative ne suffit plus pour commander des services. Pour cause, a-t-il expliqué, les forces qui sont en face « se forment davantage et elles ne nous céderont rien du tout ». « Être autorité administrative ne suffit pas. Il faut cultiver la compétence. Cultivez la compétence et restez propres », a-t-il lancé à ses collègues magistrats.