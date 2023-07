Vidéo - Les vérités crues de Barthélémy Dias à Yewwi et à Sonko

« A la jeunesse sénégalaise, je vous rappelle que vous êtes l'avenir du pays. Ne laissez personne vous manipuler. Je vous demande de cultiver la paix. Le Sénégal n'appartient à personne. Je vous le dis quelle que soit la personne qui voudrait être président de la République, il ne peut que passer par l'élection. Il n'y a pas d'autre issue », a dit Barthélémy Dias.



Selon le maire de Dakar, il n'y a qu'un seul et unique chemin et ce sont les élections. « Il y a des personnes qui pensaient que le président n'allait pas organiser des élections, mais ce que l'on peut retenir, c'est que le président a respecté sa parole et c'est lui seul qui peut signer un décret présidentiel pour convoquer à une élection afin de donner la possibilité à la population de choisir son président. Alors il ne faut pas laisser les gens vous faire croire quelque chose d’impossible au pire de faire changer d'avis au président de la République ».



À l’en croire, le pays n’appartient à aucun politicien. « Appeler les jeunes à brûler le pays pour ton propre intérêt est inacceptable. Alors chère jeunesse ne vous laissez pas berner ».



« Aujourd'hui, le président Macky Sall a décidé de renoncer au troisième mandat alors n'écoutez pas ceux qui appellent à la violence ou faire des choses qui pourront faire changer d'avis au président et vous savez de quoi je parle », a indiqué le membre de Taxawu Sénégal.