Vidéo - Sarkozy au journal du 20 h sur TF1 : "Aucun élément nouveau n'a été produit sur..."



Nicolas Sarkozy est revenu ce jeudi dans le 20 heures de TF1 sur sa garde à vue, à l'office anticorruption de Nanterre, qui a conduit à sa mise en examen mercredi dans l'affaire des soupçons de financement libyens pour la présidentielle de 2007. "Qu'est-ce qui pouvait bien justifier la garde à vue ?", a demandé l'ancien président. "Je dois avoir dépassé les 150 heures de gardes à vue et d'interrogatoires divers dans tous les dossiers qu'on a essayés de construire contre moi. Je ne me suis jamais soustrait une seconde aux obligations de la justice. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier la garde à vue?", a-t-il demandé. L'ancien locataire de l'Elysée a ensuite donné des détails sur la manière dont il avait était informé de sa garde à vue s'étonnant de la célérité avec laquelle "Mediapart" avait obtenu cette information: "J'ai reçu un coup de téléphone et on m'a indiqué que j'étais en garde à vue à 8 heures du matin et 'Mediapart' était informé de ma garde à vue dix minutes plus tard."