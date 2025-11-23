Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts, selon les autorités



Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts, selon les autorités
Les récentes pluies diluviennes au Vietnam, qui ont causé d'importantes inondations, ont fait au moins 90 morts en une semaine, selon un nouveau bilan publié dimanche 23 novembre par le ministère de l'Environnement. Plus de 60 des 90 personnes tuées depuis le 16 novembre ont été recensées dans la province montagneuse de Dak Lak (centre), où les eaux ont inondé des dizaines de milliers d'habitations, de même source.
Autres articles

RFI

Dimanche 23 Novembre 2025 - 11:03


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter