Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts, selon les autorités

Les récentes pluies diluviennes au Vietnam, qui ont causé d'importantes inondations, ont fait au moins 90 morts en une semaine, selon un nouveau bilan publié dimanche 23 novembre par le ministère de l'Environnement. Plus de 60 des 90 personnes tuées depuis le 16 novembre ont été recensées dans la province montagneuse de Dak Lak (centre), où les eaux ont inondé des dizaines de milliers d'habitations, de même source.
