Vilipendé par l’opposition, Macky Sall maintient sa loi sur le parrainage

La loi sur le parrainage sera présentée à l’Assemblée nationale ! C’est ce qu’a déclaré le chef de l’Etat Macky Sall à ses partisans. Et cette position, il l’a réitéré lors de sa rencontre avec le Secrétariat exécutif national de son parti.



Dans cette optique, le chef de file de l’Alliance pour la république (APR) a instruit ses partisans à porter le combat, en commençant par communiquer afin de rallier l’opinion publique sur les bienfaits du parrainage citoyen et contrer l'opposition qui, pense-t-il, mène une campagne de désinformation.



En plus de rendre obligatoire le parrainage par 1% des électeurs inscrits sur le fichier électoral pour tout candidat à la Présidentielle, la loi concerne aussi les candidats aux Législatives et aux locales. La loi devrait bientôt passer en plénière après son adoption en Conseil des ministres. D’ailleurs, le Président Moustapha Niasse a convoqué le Bureau de l'Assemblée nationale pour définir le calendrier de son passage..