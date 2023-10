Vinicius Jr au cœur d’un nouveau scandale de racisme, Antoine Griezmann met la presse espagnole à ses pieds

Le message poignant de Vinicius Jr

Hier soir, le Séville FC a tenu en échec le Real Madrid (1-1). Cette rencontre a été synonyme de retrouvailles entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Et comme le placarde le journal AS, l’Espagnol a joué un sale tour à son ancien club. Ramos freine Madrid, peut-on lire sur la Une du média espagnol. Autoritaire, l’ancienne légende du Real a fait parler son expérience et sa science du placement pour stopper les attaquants madrilènes. Il a même failli donner la victoire aux siens d’une tête en fin de match. Avec ce nul, l’étau se resserre pour la Casa Blanca, comme le relaye le journal Marca. La rencontre a été marquée par de nouveaux scandales d’arbitrage comme l’indique le journal As dans ses pages intérieures. Deux buts ont été refusés pour le Real et un penalty a été oublié. Vinicius Junior a aussi de nouveau été victime de cris racistes. Si le club andalou a identifié l’auteur des faits et l’a exclu du stade, le Brésilien s’est montré une fois de plus très touché sur ses réseaux sociaux. S’il a félicité Séville pour sa réaction, le joueur du Real Madrid appelle à un changement de législation pour mieux sanctionner ce genre de comportements.

Griezmann régale l’Espagne

En Espagne, l’homme qui rayonne en ce début de saison, c’est Antoine Griezmann. Auteur d’un triplé hier, Griezmann a fait souffrir le Celta à lui seul, comme le placarde le journal Marca dans ses pages intérieures. Si Grizi a été sifflé à son retour en 2022, ce dernier fait de nouveau l’unanimité. Homme fort des Colchoneros cette saison, le Français fait même un bon dans le classement des buteurs. Comme le relaye le journal espagnol dans ses pages intérieures, Griezmann revient à une petite longueur de Jude Bellingham, premier avec 8 buts. Le hat-trick du Français est aussi relayé par le média Sport. Après la rencontre, son coach Diego Simeone a dit tout le bien qu’il pensait de son maître à jouer. Le coach argentin a surtout expliqué qu’il fallait prendre soin de son joyau !

L’Angleterre pleure Bobby Charlton

Une nouvelle bouleversante a fait trembler le Royaume de sa Majesté : le décès de la légende Bobby Charlton. Ce dimanche matin, c’est toute la presse anglaise qui est en deuil. Un héros pour le monde entier, écrit The Sun dans son édition du jour. Survivant du crash de Munich, champion du monde en 1966, vainqueur de la première Coupe d’Europe du pays avec Manchester United, Bobby Charlton est l’une si ce n’est la plus grande légende du football anglais. Le Manchester Evening News rend un ultime hommage au héros qui a fait rêver des millions de fans. Le Sunday Star a aussi une pensée pour le héros de tous. Manchester United pleure aujourd’hui l’une de ses plus grandes icônes. L’ancien Ballon d’Or a marqué d’une pierre blanche l’histoire des Red Devils en portant le maillot de United de 1956 à 1973 et en disputant plus de 750 matches.

