"Viol et pédophile ": le faux « prophète » et ses acolytes envoyés en prison

Le prophète autoproclamé et guide de la secte « Mbackérouhou » à Kolda, dans le sud du Sénégal, Daouda Ba et ses trois acolytes ont été placés sous mandat de dépôt lundi. Ils ont passé leur première nuit à la Maison d’arrêt et de correction ( Mac) de Kolda.



Selon plusieurs médias de ce mardi, les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, séquestration, pédophilie, entre autres.



Libération a révélé, pour sa part, qu'aux dernières nouvelles le parquet de Kolda a ouvert contre les mis en cause une information judiciaire.



Pour rappel, Daouda Ba a été cueilli jeudi, par des éléments de la gendarmerie armés jusqu’aux dents, devant ses disciples en transe. Il a été accusé de pédophilie par un vieil homme du village qui s’est rendu chez les gendarmes pour leur expliquer que sa fille mineure, âgée de 14 ans, avait été « enlevée et séquestrée » par le guide de la secte qui en avait fait sa « femme » depuis 2 ans.



Deux jours après son arrestation, trois autres personnes faisant partie de la secte ont été arrêtées dans le même dossier.



Daouda Ba s'est fait remarquer courant décembre dernier lorsque les Sénégalais ont découvert l'existence d'une secte dirigée par celui qui s'était autoproclamé "prophète".