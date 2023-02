Visite à la Mairie de Guédiawaye: Ousmane Sonko met en garde les maires de YAW contre la spoliation et les détournements de deniers publics

Ousmane Sonko, maire de la ville de Ziguinchor, poursuit ses visites de courtoisie auprès de ses collègues maires de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar. Après les communes des Parcelles Assainies et de Fass Gueule Tapée, de Colobane, de Patte d’Oie, et de Golf Sud, c’est au tour de la commune de Guédiawaye d’accueillir le leader de Pastef.



Le maire, ses adjoints, les Conseillers municipaux et son cabinet ont accueilli leur hôte. Après avoir visité tous les comportements de la mairie de Guédiawaye, Ousmane Sonko et Ahmed Aïdara se sont entretenus longuement avant de venir à la salle de conférence.



Ahmed Aïdara a magnifié le rôle et l’implication de Ousmane Sonko pendant les élections locales et législatives. Il a également salué la constance et le dévouement du leader de Pastef au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.



Avant de prendre la parole, Sonko a vu ses sympathisants et militants applaudir et animer la salle en chantant à la gloire du leader de Pastef.





Ousmane Sonko demande au maire de Guédiawaye de persévérer dans le travail.



« La commune de Guédiawaye n'est pas une petite commune, elle compte plus de 500.000 habitants. Vous êtes l’édile de 500.000 habitants, même si on a scindé Guédiawaye en plusieurs communes d’arrondissement, mais la ville est au-dessus de toutes les communes. On doit se focaliser sur le travail et ça fait plus d’1 an qu’on est aux affaires. Et je sais que vous avez les capacités, votre travail est à magnifier », a déclaré Ousmane Sonko.



Il a également félicité le maire, Ahmed Aidara, pour le travail qu’il a accompli à Guédiawaye. « Lorsque j’ai vu l’avenue en photo, je me suis cru au Champs Elysée ».



Le leader de Pastef se dit prêt à aider le maire de Guédiawaye à élever le budget de la mairie.



« Je vous ai rendu visite pour un partage d’expérience. Le budget de Guédiawaye doit atteindre au moins les 15 milliards de FCFA. Le potentiel est là et j’en ai l’expertise. Vous ne pouvez pas vous contenter des 2 milliards de budget. Dakar ne peut pas avoir 53 milliards de budget alors que Guédiawaye se retrouve avec 2 milliards. Il y a un travail à faire sur ce domaine », a fait savoir Ousmane Sonko.



Qui ajoute : « On doit s’entraider, partager nos expériences en termes de stratégie et de collaboration avec l’administration que ce soit les impôts et domaines et le Trésor. Et j’en suis persuadé que si on effectue normalement le travail, le budget de la mairie de Guédiawaye atteindra au moins les 15 milliards. Ce qui vous permettra d’avoir les capacités à réaliser ».



Le président du Réseau des élus locaux du Sénégal (Rels) met en garde les maires de Yewwi Askan Wi contre les détournements et la spoliation foncière.



« Nous savons ce qui nous lie aux populations qui nous ont élus, et c’est le travail. Nous devons travailler pour ces populations. Notre message, c’est d’exhorter les maires qui sont dans le Réseau des élus locaux du Sénégal et de Yewwi de ne pas se mêler dans des affaires de spoliation foncière et de détournement. Et je vous demande d'identifier le patrimoine de la ville et de le rendre à la mairie pour que ça soit bénéfique aux populations de Guédiawaye », a-t-il soutenu.



Ousmane Sonko demande à tous ceux qui s’identifient au projet de Yewwi Askan Wi à rester dans la droiture, de mettre en avant les intérêts de la population et à travailler pour bien-être des populations.