Visite de courtoisie : Ce que Abdoulaye Wade et Khalifa Sall se sont dits

La valse des autorités politiques chez le patriarche du Parti démocratique sénégalais (Pds) se poursuit. Après Souleymane Ndéné Ndiaye, Moustapha Cissé Lo, ce fût le tour de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. En effet, ce dernier a rendu une visite de courtoisie, ce jeudi 26 décembre 2019 à Abdoulaye Wade, dans son domicile situé à Mermoz à quelques encablures du défunt président sénégalais Léopold Sedar Senghor.



Après presque deux tours d'horloge, le socialiste est sorti sans piper de mot. Le contenu de la discussion est rapportée par le maire de Dieuppeul Cheikh Guèye qui, avec quelques minutes a fait le point avec la presse.



"Les échanges ont porté sur les relations entre le président et l'ex-député maire Khalifa Ababacar Sall mais, aussi sur la République et l'intérêt du Sénégal. C'est dans ce cadre en cette fin de l'année 2019 que les discussions ont tourné, faire formuler des prières à son égard mais aussi solliciter des prières, me semble être une tradition purement sénégalaise", déclare le maire à sa sortie, avant de préciser aux journalistes qu'il n'était pas question de discuter de la politique.



"Cette visite s'inscrit dans la courtoisie, dans la reconnaissance, et aussi dans la formulation de prières", soutient-il. Mieux le maire Cheikh Guèye ne voulant pas élargir la conversation, il a esquivé les questions de l'actualité à savoir le dialogue national ou les prochaines joutes électorales. Car pour lui, "depuis un certain temps nous rendons des visites à des personnalités, à des autorités religieuses et coutumières et c'est dans cette dynamique que nous inscrivons toujours dans l'intérêt de notre pays le Sénégal qui nous est si cher."