Visite des chefs d’Etat de la Cédéao au Mali : « Nous sommes optimistes » dixit Mahamadou Issoufou

Après avoir rencontré la majorité présidentielle, le Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), l’imam Mahmoud Dicko et le Conseil national de la Société civile, les Chefs d’Etat de la Cedeao, en mission ce jeudi 23 juillet 2020 à Bamako, ont tenu une conférence de presse pour faire le point de leurs travaux.



Le Président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, Président en exercice de la Cedeao s’est dit optimiste quant à la décrispation du climat socio-politique au Mali. « Nous nous réjouissons de constater que tous les acteurs sont soucieux de la nécessité de trouver une solution rapide et définitive à la situation qui prévaut dans le pays » s’est réjoui le président Issoufou.



Par ailleurs, il a tenu à rappeler que le départ du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita est une « ligne rouge » à ne pas franchir pour la Cedeao. Et d’ajouter : « Le Président Kéita a été élu démocratiquement par le Peuple Malien ».



Enfin, le Président nigérien a déclaré qu’un Sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la Cedeao par visioconférence sera convoqué dès ce lundi 27 juillet 2020. L’objectif de cette rencontre est de faire le compte rendu de ladite mission à leurs homologues, mais aussi et surtout, de prendre des mesures fortes visant à contribuer à la stabilité du Mali.