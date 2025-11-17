Volodymyr Zelensky à Paris : «L'Ukraine va acheter 100 Rafale», annonce l'Élysée

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron ont signé ce 17 novembre une lettre d'intention en vue de l'achat futur d'avions de combat français Rafale, de l'ordre d'une centaine, dont l'Ukraine se doterait ainsi pour la première fois. Des systèmes de défense aérienne nouvelle génération feront également partie de ces accords.



Après Athènes ce dimanche, Paris est la nouvelle étape de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky qui est également attendu le mardi 18 novembre en Espagne. Le président ukrainien a signé dès le début de sa visite en France une « déclaration d'intention » en vue de l'achat futur d'avions de combat français Rafale.



Selon l'Élysée, cet accord, se projette « sur un horizon d'une dizaine d'années » et prévoit de possibles contrats à venir pour « l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français » neufs : « de l'ordre de 100 Rafale, avec leurs armements associés », ainsi que d'autres armements, dont le système de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération en cours de développement, des systèmes de radar et des drones.



La visite du dirigeant ukrainien en France et en Espagne se veut rassurante après le scandale des 100 millions de dollars détournés par certains de ses proches collaborateurs dans le secteur énergétique. Interrogée par Politico sur ce scandale de corruption, une source proche de l'Élysée a déclaré que les relations entre Paris et Kiev reposent sur « la confiance et l'honnêteté » et que les Ukrainiens « savent ce que la France attend d'eux ».



Ce que Volodymyr Zelensky vient chercher à Paris, c'est en premier lieu une parade aux bombes planantes russes. Les KAB, ces bombes de 250 ou 500 kilos équipées de kits leur permettant de planer près de 100 kilomètres. Cela donne la possibilité aux avions de chasse russes de les larguer depuis leur territoire et d'échapper à la défense antiaérienne. Massivement utilisées, ces bombes sont devenues une menace centrale pour les lignes de défense ukrainiennes.



Un projet d'intercepteurs mené sous l'égide de l'Otan et de la France associant des start-up françaises et allemandes vient d'être testé. Détection, identification, prédiction de la trajectoire des KAB d'un côté et mur de drones kamikazes de l'autre pour l'interception. Ce système novateur pourrait bientôt être opérationnel.



Systèmes de défense aérienne

Mais la défense du ciel étant multi-couche le président ukrainien s'intéresse à tous les matériels. Ce matin, sur la base militaire de Villacoublay près de Paris, Volodymyr Zelensky s'est vu présenter l'avion de combat français Rafale et son armement, ainsi que des systèmes de défense anti-aérienne SAMP-T de nouvelle génération, soit l'équivalent du Patriot américain. Les acteurs de l'industrie de défense étaient bien sûr présents.



Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky doivent par ailleurs visiter l'état-major de la « force multinationale Ukraine » que s'efforcent de créer la France et le Royaume-Uni, une force qui doit être déployée dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et des « garanties de sécurité » fournies à Kiev.



