Vote de budget 2025 à l'Assemblée nationale : voici les ministères qui passeront devant la commission ce dimanche

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik datant de ce dimanche 22 décembre 2024, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale porte à la connaissance du public, la poursuite des votes de budgets des différents ministères.



Selon le document, ce dimanche, la Commission poursuivra ses travaux en examinant les budgets des ministres des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, des Forces armées, de la Santé et de l'Action sociale, et des Finances et du Budget.



Pour clore la journée et les travaux, la Commission procédera à l'examen des Dépenses communes et du projet de Loi de Finances 2025.



Par ailleurs, conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, indique le document, ces travaux se dérouleront à huis clos et ne seront pas ouverts à la presse.



À noter que la commission a examiné et adopté, le samedi 21 décembre 2024, les projets de budgets des ministères de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions.