Wall Street dans le vert à l'ouverture après l'emploi américain

L'indice Dow Jones avançait de 0,54%, le Nasdaq progressait de 1,16% et l'indice S&P 500 de 1,02%.

La veille, porté par la pause sur les hausses de taux décrétée par la Banque centrale et par la chute des rendements obligataires, le Dow Jones avait grimpé de 1,70% à 33.839,08 points.



Le Nasdaq avait gagné 1,78% à 13.294,189 points et le S&P 500 avait touché un plus haut en deux semaines, avançant de 1,89% à 4.317,78 points.



Vendredi avant l'ouverture du marché, le département du Travail a dévoilé des créations d'emplois en nette baisse à 150.000 pour le mois d'octobre contre 175.000 prévus et 297.000 le mois d'avant. Le taux de chômage s'est établi à 3,9%. La longue grève chez les trois grands constructeurs automobiles a pesé sur ces chiffres qui constituent néanmoins un nouveau signe que la première économie mondiale ralentit, ce qui est bon pour diminuer l'inflation.



"Avec en outre la croissance des salaires qui ralentit, il est difficile d'imaginer que la Fed va relever davantage les taux d'intérêt", a commenté Andrew Hunter, de Capital Economics. Le coût du salaire horaire n'a augmenté que de 0,2% moins qu'attendu. Les taux obligataires, qui se replient nettement depuis la décision de la banque centrale mercredi de faire une deuxième pause consécutive dans les hausses de taux, tombaient à 4,51%, un plus bas depuis septembre.



"Cela peut paraître idiot de célébrer une activité qui faiblit sur le marché du Travail, mais cela résonne avec l'idée d'un atterrissage en douceur sans que la Fed ait besoin de relever le coût du crédit", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. A la cote, l'action d'Apple baissait de 1,31% vers 14H00 GMT alors que le fabricant d'iPhones a annoncé, jeudi après la clôture, des résultats décevants.



"Même si le groupe a battu les prévisions pour son résultat et chiffre d'affaires trimestriel, ses ventes ont décliné pour le quatrième trimestre de suite", a souligné Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Le marché chinois, essentiel à Apple, préoccupe particulièrement les investisseurs.



"Le plus gros point négatif de ces résultats est la baisse de 2% des ventes en Chine, pire que ce que nous avions prévu", a souligné Angelo Zino, analyste de CFRA Research.



Les constructeurs de véhicules électriques avaient le vent en poupe à commencer par Tesla qui prenait plus de 3%, mais aussi Rivian (+3,87%), le constructeur chinois Nio (+5%) qui a annoncé une suppression de 10% de ses effectifs dans un effort de réduction des coûts face à une concurrence renforcée dans le monde.

Le groupe de services de paiements Block, maison mère de Square, s'envolait de plus de 15% alors que ses résultats ont dépassé les prévisions des analystes et que la compagnie a relevé ses prévisions pour l'année en cours.



Le distributeur de voitures en ligne Carvana, qui traverse une passe difficile, voyait son titre remonter de 8,71% à 32,53 dollars. Malgré des ventes en repli, la compagnie est parvenue à dégager un profit trimestriel meilleur.