Washington : Cheikh Diba et Ousmane Diagana renforcent la coopération pour un développement durable

En marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a rencontré Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette entrevue a permis de consolider un partenariat jugé exemplaire entre Dakar et l’institution de Bretton Woods.



Les échanges ont porté sur la mise en œuvre prochaine d’une nouvelle stratégie-pays axée sur trois priorités : la santé, avec l’initiative Pharma 2030 pour la production locale de médicaments, les énergies renouvelables et l’agriculture, ainsi que la formation et l’employabilité des jeunes à travers le programme Skills for Jobs. Cheikh Diba a salué “l’accompagnement constant” de la Banque mondiale et la qualité de la coopération technique entre les deux parties.





