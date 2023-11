‘’Xeuyu Ndaw ni’’: le gouvernement a investi 450 milliards de francs CFA dans l’emploi des jeunes en trois ans (Ministre)

« En trois ans, le gouvernement du Sénégal a investi 450 milliards de francs CFA, sur ressources propres dans le cadre du programme d’urgence d’emploi et d’insertion des jeunes communément appelé ‘’Xeuyu Ndaw ni’’ lancé en avril 2021, soit 150 milliards de francs CFA par année. Avec un objectif initial de 65 000 emplois. D’immenses résultats ont été obtenus au titre du recrutement spécial, avec un taux de réalisation de 102 %, soit 66 243 emplois créés’’, a déclaré le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, Pape Malick Ndour.



Il a tenu ces propos face à la presse au terme d’une réunion spéciale du Comité régional de développement (CRD) pour préparer la cérémonie d’inauguration de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) de Kaolack (centre), prévue le mercredi 15 novembre en présence du chef de l’Etat. Concernant l’éducation, le ministre a signalé qu’un « recrutement spécial de 5 000 agents a été effectué dans le préscolaire, l’élémentaire le moyen et le secondaire, y compris les daaras (écoles coraniques) modernes et l’enseignement arabe au titre du programme quinquennal de résorption des déficits ».



« 264 jeunes stadiers ont été recrutés au ministère des Sports pour un coût global de 277 728 000 francs CFA, tandis que dans le secteur de la santé, près de 500 contrats ont été signés. Pour ce qui est du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV) a recruté 7 000 jeunes », révèle Pape Malick.



D’après le ministre, « ce programme a également permis au ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat de créer 1 150 emplois avec le recrutement de 450 animateurs socio-éducatifs et 700 volontaires du service civique national, tandis que pour les agents de nettoiement, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, 12 143 jeunes ont été recrutés, dont 10 156 par l’Unité de coordination et de gestion des déchets (UCG) et 1 987 par la Direction du cadre de vie et de l’hygiène publique ».



