Y'en à marre révolté contre Macky Sall, à la suite de la révocation de Khalifa Sall

"C'est vraiment choquant et révoltant de voir notre démocratie malmenée à ce point. Et c'est inimaginable de voir Macky Sall qui s'est battu pour sauver notre démocratie le 23 juin 2011, qu'on en arrive de cette manière aussi flagrante d'éliminer un Sénégalais aux compétitions électorales. C'est défaire ce que les Sénégalais ont choisi à la mairie de Dakar pour satisfaire ses propres ambitions politiques et on ne pensait pas qu'on allait en arriver là", a déploré Fadel Barro.



"A l'image de tous les citoyens sénégalais qui veulent voir leur démocratie forte, nous sommes révoltés et choqués. Macky Sall a posé un acte éminemment politique, il appartient à tous les Sénégalais de réagir à la hauteur de ce affront", a-t-il poursuivi.



Selon Fadel Barro, cet acte politico-politicien menace dangereusement et gravement la démocratie sénégalaise et Macky Sall est en train d'ouvrir une porte que l'on ne voit que dans ces pays de l'Afrique centrale que le Sénégal ne veut pas ressembler.



Fadel Barro a invité les Sénégalais à "refuser" de revenir en arrière. "Yen à marre et toutes les forces vives de la nation sont en train de s'organiser pour que cela ne passe pas au moment où d'autres (des proches de Macky Sall), incriminés sont libres parce qu'ils sont avec le pouvoir", a-t-il dénoncé.