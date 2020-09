Yaya Touré présente ses excuses après son dérapage dans un groupe WhatsApp

Yaya Touré fait l’actualité ce samedi. Pas parce qu’il a trouvé un nouveau club mais parce qu’il a été exclu du groupe Whatsapp de Soccer Aid pour une mauvaise blague. L’ex capitaine des Eléphants sort du silence et présente publiquement des excuses.



Demain, l’ancien joueur de Manchester City devrait participer à un match de charité pour l’Unicef. Dans le groupe Whatsapp, le milieu de terrain a lancé une blague qui a mal passé. Il se dit être prêt à amener 19 prostituées à l’hôtel dans lequel réside les footballeurs devant prendre part à cette rencontre caritative. Sur son compte Twitter, l’Eléphant rectifie le tir.



« Je voudrais m’excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans le Soccer Aid pour une blague inappropriée que je regrette profondément. C’était censé être une blague mais je manquais de considération pour les sentiments de tous les autres participants. Cela étant dit, j’ai supprimé les blagues en quelques minutes et me suis immédiatement excusé auprès de tous les membres du groupe », a-t-il posté sur le réseau social.



Africa Top Sports