Yeumbeul : Du nouveau dans le pronostic vital des deux enfants retrouvés le sexe coupé

L’affaire en a ému plus d’un. Deux enfants âgés de 3 et 4 ans ont été mutilés à Yeumbeul Sud. Mais, à l'heure actuelle, ils sont hors de danger malgré les risques d’hémorragie.



Selon les premières informations, l’état de santé des deux (2) enfants s’améliore. Ils ont été admis à l’hôpital général de Grand Yoff (Hoggy) où ils reçoivent des soins. Toutefois, les résultats du rapport sont attendus aujourd'hui.



Selon une source de «L’AS », « des traces de sang et un morceau de tissu qui semble avoir servi aux malfaiteurs pour bâillonner les enfants au moment de leur forfait, ont été retrouvés à l’endroit où se seraient déroulés la scène d'horreur. La police de Yeumbeul, qui a ouvert une enquête, est aux trousses des malfrats».



L’incident est survenu le jour du vote de la loi sur le parrainage, au quartier Afia de Bolé Mbaye, à Yeumbeul Sud, vers les coups de 17 heures.



«Les deux enfants jouaient à environ 200 mètres de chez eux, dans la rue », raconte un des parents.