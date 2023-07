Youssou Ndour à Macky Sall : « Tu viens d'honorer tout un peuple et toute l'Afrique »

Youssou Ndour a réagi à la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer une troisième candidature.



« Des routes, nous en avons.... Des ponts, nous en avons depuis fort longtemps.. De vraies institutions, nous en avons également ... Un président de la République qui organisera, sans y participer, l'élection de son successeur, ça sera une 1ère dans notre histoire commune. Un Très grand Président tu l’es, un Chef d'Etat incomparable tu le resteras », a dit le ministre-conseiller.



Qui ajoute : « Tu viens d'honorer tout un peuple et toute l'Afrique. Tu es venu par la grande porte, et tu laisses à jamais ton nom en lettre d'or sur la grande porte de notre Nation ».



Dans le secret d'un de nos échanges, poursuit-il, parlant de ce débat sur une éventuel 3ème candidature, tu m'as dit: « On me sort parfois cette expression « ne fait pas moins que tes prédécesseurs », Youssou, je ferais plus car je ne me représenterais pas ». Seydi Macky, tu l'as dit, tu l'as fait », a laissé entendre le leader du mouvement "Feke Maci Bole" et membre de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY).