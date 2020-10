Youssou Ndour: de la Médina à l'Académie royale de musique de Suède

Le chanteur et compositeur sénégalais Youssou N'Dour entre à la prestigieuse Académie royale de Suède, selon l'institution qui annonce l'arrivée de neuf nouveaux membres, quatre suédois et cinq étrangers.



La star de la musique sénégalaise s'est réjoui de la nouvelle sur sa page Facebook.



"On ne peut pas mesurer son importance en tant qu'innovateur de la musique ouest-africaine. S'inspirant de la musique traditionnelle, il a développé et créé une forme de musique contemporaine avancée avec le "Super Etoile de Dakar", indique l'Académie royale de musique de Suède sur son site internet.



Quatre membres suédois et cinq membres étrangers ont été élus lors de la dernière réunion de l'académie. Les nouveaux membres suédois sont Johannes Landgren, organiste et professeur d'orgue, Lina Nyberg, chanteuse de jazz et compositrice, Staffan Storm, compositeur et Joakim Svenheden, violoniste.



Les nouveaux membres étrangers sont Emmanuelle Haïm, claveciniste et chef d'orchestre, Anne-Sophie Mutter , violoniste, Kent Nagano , chef d'orchestre, Olga Neuwirth, compositrice et Youssou N'Dour, chanteur.



"Très attaché à la paix et à la démocratie sur le continent africain, il a utilisé la culture comme un outil et un moyen de renforcer la confiance dans divers conflits. Grâce à de nombreuses collaborations avec des musiciens d'autres cultures, ainsi qu'à de nombreuses années de tournées dans le monde entier, il a permis à la riche musique traditionnelle ouest-africaine de toucher un large public international. ", écrit l'Académie.



Né à la Médina, un quartier populaire de Dakar, Youssou Ndour, est désigné en 2007 par le Time Magazine, parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Conseiller du président du Sénégal et ancien ministre de la culture du Sénégal, il est l'un des acteurs de la deuxième alternance dans son pays en 2012. Il a en effet soutenu Macky Sall contre Abdoulaye Wade avec son mouvement "Fekke Maci Bole".