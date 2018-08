Ziguinchor : La politique s’invite autour de la construction du marché de Tilène

Ravagé par le feu dans la nuit du vendredi au samedi, le marché Tilène de Ziguinchor se retrouve au cœur d’une polémique entre la mairie et le gouvernement. En effet, venu dans la capitale du Sud pour s’enquérir de la situation des sinistrés à qui il a apporté un soutien de la part de l’Etat, Mahammad Boun Abdallah Dionne n’a pas obtenu le résultat escompté.



Et pour cause, les commerçants ont affiché, lors de cette visite, leur appartenance politique et cela s’est manifesté dans l’appropriation du discours selon le bord où l’on se situe. C’est ainsi que le maire de la commune de Ziguinchor, prenant la parole, avait annoncé que le marché sera entièrement construit par la mairie, et que ses partenaires étaient déjà prêts pour l’accompagner dans cette entreprise.



Mais c’était sans compter avec la détermination du chef du gouvernement. Mahammad Dionne, s’adressant au commerçant venus assister à la cérémonie, a rétorqué que, à l’image des marchés de Diourbel et de Kaolack, Tilène sera pris en charge par l’Etat pour en faire un marché sous-régional « de sorte que les commerçants de la Gambie, de Guinée Bissau et de la Guinée puissent venir y faire des activités commerciales».



C’est alors que la clameur commença à s’élever de la foule. Car pour les partisans d’Abdoulaye Baldé, cette annonce est purement politicienne et que le marché relevait de la responsabilité du maire. Tandis que pour les pro-gouvernement, l’Etat est le seul habilité à bâtir un tel édifice d’autant plus que l’entreprise qui doit la construire a été déjà choisie.



Finalement, cette visite qui devait réconforter les victimes de l’incendie qui a consumé près de 360 cantines, n’a eu pour conséquence que d'exacerber les tendances. Et les 10 millions de francs Cfa offert par le Gouvernement pour aider les sinistrés n’y feront rien.