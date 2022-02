Ziguinchor : Ousmane Sonko rebaptise 5 rues qui étaient autrefois au nom des colons

Il s'agit de la création de nouvelles directions, de la mise en place de nouveaux outils financiers et sociaux, de la création de nouveaux conseils communaux, de la création du service civique communal, de l'institution d’évènements sportifs et citoyens et enfin la dénomination de rues.

Le denier point qui avait déjà attiré l'attention de plus d'un a été fait ce jeudi. Il a rebaptisé 5 rues qui étaient autrefois au nom des colons.

La rue du capitaine Javelier devient « l’Avenue du Tirailleur Africain », la rue du lieutenant Lemoine devient la « rue de Thiaroye 44 », la rue du Lieutenant Truch devient la « rue de Seleki 1886 », la rue de France devient la « Rue de l’Union Africaine » et la rue du Général de Gaulle devient la « Rue de la Paix ».

Après son installation à la tête de la ville de Ziguinchor, l'opposant Ousmane Sonko a convoqué ce jeudi les différents conseillers municipaux et membres du bureau. A l'ordre du jour, six (6) points étaient à débattre.