Ziguinchor: un policier et un gendarme condamnés à 10 ans de travaux forcés

Mansour Niang et Ibrahima Diatta, respectivement gendarme et policier, ont été condamnés à dix (10) ans de travaux forcés par la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Ils ont été reconnus coupables de délit de détention, usage et trafic de chanvre indien.



Arrêtés en même temps que les deux (2) hommes de tenue, les deux (2) co-prévenus, Ibrahima Solo Touré, et Ibrahima Sidibé, ont écopés chacun de deux (2) ans de prison ferme. S’agissant de Abdoulaye Sané, jugé par contumace, il a été condamné à 6 mois ferme pour détention et usage de chanvre indien.



Le 21 mars 2018, le gendarme et le policier ont été arrêtés par les éléments de l’Ocrtis (Office centrale de répression du trafic illicite de stupéfiant) pour association de malfaiteurs, trafic illicite de drogue et détention de chanvre indien en vue d’une consommation personnelle.