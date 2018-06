Zimbabwe: explosion lors d'un meeting du président Mnangagwa à Bulawayo

Emmerson Mnangagwa vient de terminer son discours devant des centaines de partisans et salue la foule en quittant la scène. Quelques secondes plus tard, une forte explosion retentit sur cette même scène. Des officiels de la Zanu-PF et des journalistes zimbabwéens se trouvent alors à l’endroit même de l’explosion.



Le porte-parole de la présidence s’empresse de déclarer que Mnangagwa a été évacué sans soucis et qu’il n’est pas blessé, rappelant au passage que le président a été victime de plusieurs tentatives d’assassinat, ces dernières années.



D’après la télévision publique, les deux vices-présidents Kembo Mohadi et Constantino Chiwenga auraient été touchés par le souffle de l’explosion. Ce serait aussi le cas de la ministre l’Environnement, Oppah Muchinguri, selon un média local.



Dans son premier tweet, le président Mnangagwa indique qu'il a rendu visite aux blessés hospitalisés. « Cet après-midi, alors que nous partions d'un magnifique rassemblement à Bulawayo, il y a eu une explosion sur la scène. Plusieurs personnes ont été touchées par l'explosion, et je suis déjà allé leur rendre visite à l'hôpital ».