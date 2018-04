Zinedine Zidane : «Ce que dit Guardiola ne m'intéresse pas »

Zidane a rapidement fait allusion aux déclarations de Pep Guardiola de mardi dernier, où il rappelait qu'en Ligue des champions les erreurs arbitrales sont créés et que le Real Madrid, la saison passée, l'arbitre l'avait aidé en expulsant Arturo Vidal lorsqu'il affrontait le Bayern Munich.



« Ce que dit Guardiola ne m'intéresse pas; ça date de l'année dernière. Si je vais répondre à Guardiola pour ce qu'il a dit ? Ce sont les arbitres, des fois pour et des fois contre et il faut se taire. Je ne vais jamais m'en prendre aux arbitres et j'ai eu l'occasion de le faire. Jamais. Aujourd'hui, il y a eu penalty. Je parle de ce qui s'est fait aujourd'hui et au final c'est nous qui nous qualifions", a-t-il déclaré.



L'entraîneur français a donc esquivé dans la mesure du possible d'entrer dans une polémique avec l'entraîneur des 'Citizen'. Avec le billet des demi-finales en poche, Zidane ne pense qu'au reste de sa saison. Et vendredi, il connaîtra le nom de son rival.

Source: Besoccer