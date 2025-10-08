Zone 2 de natation : le Sénégal décroche 68 médailles dont 24 en or

La participation du Sénégal aux Championnats de la Zone 2, édition 2025, a une nouvelle fois mis en lumière la vitalité et le potentiel de la natation sénégalaise. Les Lions des bassins ont réalisé une performance remarquable en décrochant un total de 68 médailles, dont 24 en or, confirmant ainsi le statut du Sénégal comme l’une des nations fortes de la sous-région.



Chez les juniors, le Sénégal s’est hissé à la première place avec 12 médailles d’or, devançant le Nigeria (11 or) et le Ghana (10 or). Du côté des seniors, la délégation sénégalaise termine à la deuxième place avec 12 médailles d’or, derrière le pays hôte, le Ghana, qui en a remporté 15. Le Bénin complète le podium avec 4 médailles d’or.



Pour rappel, cette compétition, organisée du 3 au 5 octobre 2025, a réuni 18 pays de la Zone 2 (Afrique de l’Ouest et Afrique centrale). Le Sénégal y a pris part avec 17 nageurs, dont 9 juniors et 8 seniors, auteurs d’une prestation qui confirme la belle dynamique de la natation nationale.