" je saisis cette occasion pour rendre hommage à la presse", Ousmane Gandhy Ba

Je saisis la même occasion pour rendre hommage aux pionniers de la presse sénégalaise

Une presse qui a joué un rôle crucial dans le développement de la démocratie et dans l'éveil des consciences. En tant que quatrième pouvoir, les médias sénégalais ont contribué à promouvoir la liberté d'expression, à informer les citoyens sur les enjeux politiques, sociaux et économiques du pays, et à tenir les dirigeants publics responsables de leurs actes.

Les médias sénégalais ont souvent été en première ligne pour dénoncer la corruption, les abus de pouvoir et les violations des droits de l'homme. Leur rôle dans la sensibilisation de la population aux questions cruciales telles que la bonne gouvernance, la transparence, l'égalité des genres, l'éducation et la santé ne peut être surestimé.



Malgré les défis auxquels la presse sénégalaise est confrontée, tels que les pressions politiques, économiques et sociales, de nombreux journalistes et médias continuent de travailler avec dévouement pour informer et éduquer le public.



Il est donc important de rendre hommage à cette presse pour son engagement en faveur de la démocratie, de la liberté d'expression et de la promotion des valeurs démocratiques. Les médias sont essentiels pour maintenir une société informée, engagée et démocratique, et leur contribution à la vie publique ne devrait jamais être sous-estimée.

Ousmane Gandhy Ba

Je saisis cette occasion symbolique de la journée sans presse , pour rendre hommage aux journalistes de notre pays qui ont toujours brillé par leur probité, leur engagement et leur sacrifice, pour une presse libre. Je rends, également, hommage aux femmes et aux hommes des médias qui, au quotidien, avec justesse, participent à asseoir notre démocratie.