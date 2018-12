le Collectif Citoyen des Usagers dénonce ‘’l’arnaque" de la Senac’

Le Collectif Citoyen des Usagers de l’Autoroute à Péage est vent debout contre la réduction des tarifs d’accès à l’autoroute, qu’il juge partielle et entraînerai t une prolongation du contrat de la société d’exploitation Eiffage Senac.



«Nous avons bien noté que ces changements concernent uniquement les sorties de Sébikotane et de Toglou et par ailleurs nous avons appris que cette diminution de 1000 FCFA aura pour conséquence la prolongation du contrat de concession de 25 ans 35 ans », explique le communiqué.



Le Collectif dénonce une arnaque de la société d’exploitation et demande des éclaircissements à l’Etat. «Notre Collectif dénonce avec vigueur cette énième arnaque de la société Eiffage Senac et demandons au Président Macky Sall d’instruire à son gouvernement la publication du nouveau contrat signé par l’Apix au nom des contribuables sénégalais »