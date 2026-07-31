​Brouille diplomatique : l’ancien ministre des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio au cœur d’une polémique à Nouakchott suite à ses propos

Selon le site Trust Magazine, la polémique diplomatique entre le Sénégal et la Mauritanie s’intensifie après les propos de l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio.



Dans une publication sur sa page Facebook ce vendredi, relayée par le site, l’ancien chef de la diplomatie mauritanienne, Isselmou Ahmed Izidbih, a exigé des autorités de son pays des sanctions fermes : « En ma qualité de citoyen mauritanien, je souhaiterais que Monsieur Cheikh Tidiane Gadio soit déclaré persona non grata dans les eaux territoriales de Mauritanie, dans son espace aérien et sur son sol ».



Cette réaction fait suite à un incident survenu le 27 juillet dernier à Dakar lors d'une conférence littéraire. Lors de cet événement consacré au Sahara marocain, Cheikh Tidiane Gadio avait soutenu que « dans l'imaginaire » de nombreux Sénégalais, le Maroc était historiquement perçu comme étant « à quelques kilomètres du Sénégal ».



D’après Trust Magazine cette déclaration est perçue par l’ambassadeur de Mauritanie au Sénégal, Mohamed Ould Abdellahi Ould Ethmane, comme « une négation de la géographie, l'obligeant à rappeler que son pays partage une frontière commune avec le Sénégal et joue un rôle historique et sécuritaire majeur dans la région ».



Face aux vives réactions suscitées par ses propos, M. Gadio a tenu à apaiser les tensions en affirmant que ses propos avaient été mal interprétés. Il a assuré n'avoir jamais voulu remettre en cause la position géographique ou l'existence de la Mauritanie, tout en évoquant ses liens personnels et son engagement passé lors de la médiation post-coup d'État de 2008.