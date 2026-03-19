​CAN 2025: Motsepe entérine le retrait du titre au Sénégal au profit du Maroc

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a officiellement pris acte de la décision de la commission d’appel retirant le titre de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Sénégal pour l’attribuer au Maroc.



S’exprimant dans une vidéo officielle, le dirigeant sud-africain a fait part de sa « profonde déception » concernant les incidents de la finale, où les joueurs sénégalais avaient brièvement quitté la pelouse. Pour lui, ces événements « compromettent les progrès de la CAF en matière d'éthique, de gouvernance et de crédibilité des compétitions ».



Conscient du climat de suspicion entourant l'arbitrage sur le continent, Patrice Motsepe a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance : « Les événements et incidents survenus lors de la finale au Maroc mettent en lumière le travail qu'il nous reste à accomplir en matière de suspicion et de méfiance. »



Le président de la CAF a conclu en réitérant son soutien total à l’indépendance des organes judiciaires de l'instance, précisant que « la composition de ces instances, composée d'avocats et de juges de toute l'Afrique, vise à garantir des décisions impartiales et crédibles », tout en assurant que des mesures correctives ont déjà été engagées pour pallier les défaillances identifiées