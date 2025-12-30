​CAN 2025: l'Afrique du Sud bat le Zimbabwe et file en 8e de finale

L'Afrique du Sud est venue à bout du Zimbabwe 3 à 2 au terme d'un match à rebondissements, lundi à Marrakech (Maroc), pour se hisser en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations. À l'ouverture du score sud-africaine de Tshepang Moremi (7e), a répondu Tawanda Maswanhise, auteur d'une frappe somptueuse (19e).



Lyle Foster, profitant d'une succession d'erreurs défensives zimbabwéennes pour signer son deuxième but dans cette CAN (50e), et Oswin Appolis sur penalty (82e) ont permis aux Sud Africains de dominer ce derby de l'Afrique australe. Au paravant, Aubrey Modiba, contre son camp, avait per mis aux Warriors d'égaliser à 2-2 (74e).



L’Égypte en tête, l’Afrique du Sud 2e Mal gré une nette domination, l'équipe du Belge Hugo Broos a joué à se faire peur sur tout lors qu'une frappe de Maswanhise a ricoché sur le poteau peu après l'heure de jeu et s'est retrouvée en suite sous pression jus qu'au coup de sifflet final.



Déjà vainqueurs de l'Angola (2-1) pour leur entrée en lice dans ce groupe B et mal chanceux contre l'Egypte (0-1), les Bafana Bafana (Garçons) terminent la phase de groupe à la 2e place (6 pts) derrière l'Egypte (7 pts), déjà qualifiée et tenue en échec par l'Angola (0-0), lundi à Agadir.