​Coupe du Maire (Dames) : DBALOC crée la sensation, le DUC tremble mais passe

Vendredi soir au stadium Marius Ndiaye, le public a eu droit à une soirée riche en émotions lors des quarts de finale de la Coupe du Maire dames. Des rencontres intenses, du suspense et une grosse surprise : la qualification de DBALOC face au Jaraaf.



Le coup de tonnerre est venu de DBALOC, qui a dominé le Jaraaf (54-40). Face à une équipe réputée pour sa rigueur tactique, la formation de Derklé a livré un match plein, alliant agressivité défensive et efficacité offensive. Une victoire maîtrisée qui les propulse en demi-finales, contre toute attente.



Le choc entre le DUC et Flying Star a tenu toutes ses promesses. Les étudiantes ont frôlé l'élimination mais ont su faire parler leur expérience dans le money time pour s'imposer sur le fil (66-64). Flying Star, audacieuse et combative, sort la tête haute après une prestation de haut niveau.



L'ASCVD, elle n'a pas tremblé. Opposée à l'ASCC Bopp, l'équipe a déroulé son basket pour s'imposer largement (83-46), envoyant un signal fort à ses futures adversaires.



Enfin, la Jeanne d'Arc a pris le meilleur sur GBA dans un match solide et maîtrisé (61-49). Les Bleues continuent leur belle aventure et viseront une place en finale.



Place désormais aux demi-finales qui s'annoncent explosives. Avec un tableau aussi relevé, le trophée de la Coupe du Maire est encore loin d'avoir trouvé preneur.







Récapitulatif des résultats - Quarts de finale :





DUC 66-64 Flying Star





ASCVD 83-46 ASCC Bopp





Jaraaf 40-54 DBALOC





Jeanne d'Arc 61-49 GBA