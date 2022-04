​Guinée: Ibrahima Kassory Fofana et trois anciens ministres sous mandat de dépôt

Depuis lundi, Ibrahima Kassory Fofana a été entendu à deux reprises. À ses côtés figurent trois anciens ministres d'État : le Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly et Oyé Guilavogui.

Ces anciens collaborateurs d'Alpha Condé étaient auditionnés dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à la demande du procureur de la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).



La justice enquête sur des faits présumés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de corruption et de blanchiment de capitaux.

« Aucun montant concret n'a été avancé, rien de précis n'a été retenu contre eux », assure Me Djibril Kouyaté, un de leurs conseils. Mardi 5 avril, les avocats de ces anciens ministres ont décidé de boycotter les auditions, en signe de protestation.



Aucun détail n'a filtré concernant les projets ou les faits concrets incriminés. Mais les juges ont abrégé la procédure : les quatre prévenus comparaîtront lundi 11 avril devant le tribunal des flagrants délits.